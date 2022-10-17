重申「動態清零」 抗疫成果「贏讚譽」

習近平表示，「面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖」。他說，「開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果」。

「最大限度保護人民生命安全」

習近平在其後的民生及外交議題上，再次談及疫情防控。他表示，要推進健康中國，創新醫防協同、醫防融合機制，健全公共衛生體系，提高重大疫情早發現能力，加強重大疫情防控救治體系和應急能力建設，有效遏制重大傳染性疾病傳播。

習近平還說，「我們推動構建新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，全面開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，贏得廣泛國際讚譽，我國國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。」

應對不足 習稱「加大工作力度」

此外，習在報告中也提到存在不足之處。他說：「必須清醒看到，我們的工作還存在一些不足，面臨不少困難和問題。對這些問題，我們已經采取一系列措施加以解決，今後必須加大工作力度。」但他並未詳細說明。

根據二十大報告內容顯示，在回顧過去工作時，曾提到黨內存在不少對堅持黨的領導認識模糊、行動乏力問題；一些地方和部門形式主義、官僚主義等風氣屢禁不止，特權思想和現象較為嚴重，貪腐問題觸目驚心。在經濟、民生、資源、環境、國安、國防及軍隊等方面，也曾存在不少短板弱項。此外，一些人對中國特色社會主義政治制度自信不足，有法不依、執法不嚴等問題嚴重存在；拜金主義、享樂主義等錯誤思潮不時出現，網絡典論亂象叢生等。

（中共二十大）