江澤民朱鎔基缺席 胡溫白髮現身 王岐山或因檢疫未與會 105歲元老宋平輪椅入場

明報二十大採訪組北京報道

中共總書記習近平進場時，邊走邊向主席台上代表揮手致意，胡錦濤走在其後，旁有工作人員攙扶。與胡同齡的溫家寶雖然亦是滿頭白髮，但健步如飛，看起來精神不錯。

開幕大會由總理李克強主持，他宣布應出席代表2296人、特邀代表83人，因事、因病請假39人，實到2340人。主席台第一排是二十大主席團常委座席，但對比前日公布的46人名單，現場只得41人，除國家副主席王岐山或因外訪檢疫原因請假外，前常委中則有江澤民、朱鎔基、81歲的全國人大常委會前委員長吳邦國、87歲的前任中央書記處書記羅幹缺席。

在習近平宣讀二十大報告時，胡錦濤認真聆聽，不時摘下眼鏡又戴回，似乎在找最好的角度看文件，而且十分入神，有幾次全場鼓掌他都沒顧上。到後半段，胡不再看文件，而是雙手交叉聽習說話，眼神顯出些許疲態。溫家寶則保持坐姿端正，多數時候在凝望台上，對文件資料只看了幾眼，但會隨眾人一起翻頁。

宋平細讀國安內容 張高麗曾陷醜聞亦出席

年屆105歲、最年長的前常委宋平由工作人員推着輪椅進場。宋平全程一直擦汗，時不時撓癢、擤鼻涕等，但都不影響他緊跟報告內容。當習近平讀到國家安全和軍隊部分，宋平甚至捧起文稿細讀。坐在其身旁的曾慶紅則全程照料，幫宋平翻頁、遞水、整理桌面等等。曾傳出負面新聞的前副總理張高麗，昨日全程端坐主席台上。其他前常委李瑞環、賈慶林、李嵐清等一直認真聽講，不時寫寫畫畫。

梁振英何厚鏵鄰座 董建華未現身

此外，李克強全程坐姿幾乎未變，只有習講到綠色低碳、生態環境和國家安全的部分才低頭望向手中報告。列席會議的全國政協副主席梁振英與何厚鏵並肩而坐，但85歲的董建華未有現身。習近平發言期間，梁振英相當投入翻看報告，不但認真閱讀每一頁，還不停前後翻動、瀏覽其中內容，偶爾與何厚鏵交流幾句。

會場中，除了主席台第一排的新老領導人，幾乎所有人全場戴着口罩，但坐在台上靠後方的前副總理鄒家華卻盡露真容，旁邊也有幾人的口罩滑落。

習讀報告掌聲逾30次

講畢祖國統一「定能實現」最熱烈

習在讀報告期間，全場響起30多次掌聲，在他講到祖國統一「一定能實現」後，掌聲最為熱烈。與十九大的70多次掌聲比，本次宣讀的是精簡版，篇幅、時間連帶掌聲都一同減半。習多數是在鼓掌間隙喝水潤喉，有兩次輕聲咳嗽。

大會結束時，習拉了一下胡錦濤的手臂，似是想將他扶起。與進場時一樣，習離場時向旁邊揮手，軍委副主席許其亮向他敬禮。或因疫情，主席台上各人握手並不多。

（中共二十大）