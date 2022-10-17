京街頭無直播氣氛淡 民眾最關心防疫鬆綁

「就在手機上點開看了一下（二十大）」，受訪者朱女士表示，印象最深是習提出「不承諾放棄使用武力」，「我覺得我有生之年應該能看到統一，我們這一代應該能趕上，但能和平是最好的」。

不明「動態清零不動搖」但信國家

對於過去10年最大的變化，她認為是疫情下的生活，「影響不僅是經濟上，更多是感受到未來的不確定性在增大。民眾的信心還是需要被鼓勵」。她稱，自己不能完全領悟為什麼要「動態清零不動搖」，但相信國家站在整體的、國際的、戰略層面，「特別是中外環境比較緊張，國家堅持可能還是有它的道理，我也願意執行」。

指政策不平等 漠視農民爛尾樓苦主

在京就讀表演系的學生李小姐同樣關心疫情問題，因為疫下學校要封閉管理，出門要申請，「有工作也不能上，我今天也是申請了很長時間才能出校」。表演活動受疫情影響時常被取消，現在她只希望防疫早日放寬。對於昨日大會提出的「中國式現代化」，她稱，不了解是什麼，對國家現代化也沒有期許，笑稱「如果可以不翻牆就好啦」。

也有人完全不關注開會，從事金融業的張先生稱自己沒有收看直播，也沒有看相關新聞，因為與自己不相關。「各種不平等政策，只是既得利益者的利益」。他稱，過去中國靠農業支持工業發展，「農民交了許多公糧，現在沒有養老金」；還有近期房地產爛尾樓事件，是銀行過失和開發商不負責任，卻沒被追責，還要求購房者還貸，「制定政策的人，有充分考慮人民群眾的感受嗎？」

（中共二十大）