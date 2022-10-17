台學者：報告用詞等同自我逼迫從速行動

兩岸關係非首要 真正較量在中美

楊指出，習的「決不承諾棄用武力，保留採取一切必要措施」論述，前後半段分別曾被鄧小平、江澤民使用，但合併使用卻屬罕見。楊認為，前半段其實劍指西方，從8月軍演即可見，北京軍事戰略意圖旨在「圍點打援」，非有意對台動武；後半段則指向「台獨」勢力，或不排除屆時採取政治、國安甚或法律等手段向該陣營施壓。楊表示，兩岸之間從不存在「武統」一說，動用武力亦至多是「為和平統一排除障礙」，未來最有可能的情形，或是仿效1949年的「北平易幟」模式完成統一。

儘管外界無從得知習何時會發起「統一行動」，但楊研判「應該會在他未來一屆任期內發生」，二十大報告內的用詞已等同於「他逼迫自己」從速實施，而俄烏戰爭和新冠疫情又恰巧幫助習清晰認知了西方反應烈度，以及提前在國際經貿上做了「脫鈎演練」，目前習要做的就是完善所有戰爭準備，「時機成熟就會動手」。

明報記者 王聖辰

（中共二十大）