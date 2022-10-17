促港澳落實國安法制 「完善」一國兩制

促增同胞愛國精神

在回顧過去5年工作時，習近平表示，面對香港局勢動盪變化，黨中央依照《憲法》和《基本法》有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折；又追溯過去10年來，黨中央全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，香港、澳門保持長期穩定發展良好態勢。他並就「新時代的偉大成就」，向港澳同胞表示感謝。

展望未來，習近平表示要繼續堅持和完善「一國兩制」。他指出，一國兩制是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，「必須長期堅持」。他強調，要維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，並堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一。

支持港澳破解深層次矛盾

報告還提及，黨中央在5年間深入推進粵港澳大灣區建設，支持港澳發展經濟、改善民生；未來要繼續支持香港、澳門破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題；鞏固提升港澳在國際金融、貿易、航運航空、創新科技、文化旅遊等領域的地位；支持港澳更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。此外，習提到要增強港澳同胞的愛國精神，形成更廣泛的國內外支持「一國兩制」的統一戰線。相較十九大報告「堅持『一國兩制』」，二十大在堅持的基礎上進一步提出要「完善『一國兩制』」。

（中共二十大）