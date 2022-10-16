首都副中心 通州三大建築年底落成

設「一帶一軸兩環一心」

作為規劃為通州新地標的三大建築，由大劇院、圖書館、博物館及共享配套設施項目共5個單體建築組成，其中包括軌道預留車站等，總建築面積約60萬平方米。項目位於城市綠心森林公園西北部市民文化休閑組團，北鄰大運河、西鄰六環高線公園，與行政辦公區隔通州大運河相望，是城市副中心「一帶、一軸、兩環、一心」規劃格局的重要組成部分。

所謂「一帶」指依托大運河構建城市水綠空間格局，形成一條藍綠交織的生態文明帶；「一軸」指依托六環路建設功能融合活力地區，形成一條創新發展軸；「兩環」指環城綠色休閑遊憩環和設施服務環；而「一心」則指城市綠心森林公園。

負責投資建設及營運的北投集團‍‍三大建築項目總經理陳宏達表示：「三大建築群各有建設難點，例如大劇院外牆採用了4134塊鋁板。這些鋁板均是雙曲面、‍‍多曲角度形狀，且每一塊都不一樣，需要單獨製作，鋪設完成之後，既像徐徐拉開的大幕，也像展翅‍‍飛翔的雄鷹翅膀。」

據了解，三大建築預計於今年底基本完工，2023年底前，將連同共享配套設施項目全面完工並正式對外開放。屆時，這裏將成為城市副中心率先建成的地標性公共文化建築群。

建運河商務區旅遊文化景區

臭河水質改善 辦賽艇比賽

運河商務區是副中心正在建設的中心商務區，位於京杭大運河北起點，沿運河而下便是國家4A級旅遊景區大運河森林公園。通州區園林局副局長魏昀贇稱，2019年起，通州區開始大力打造大運河旅遊文化景區。景區有全長12.1公里的河道，目前已完全暢通，並沿運河東西兩岸，打通了25公里的陸上環線。景區分為北中南三區，北區為古文化區域，中區為城市休閑，南區為森林生態，打造了匯聚不同特色的區域。

作為京杭大運河的上游段，北運河是海河水系四大河流之一。通州因運河而起，因漕運而興，卻因水污染問題曾被當地人稱為「臭河」。2013年起，通州區開始治理運河水質。魏昀贇表示，經過治理，現在運河水質已達4類以上（適用於一般工業及娛樂用水），並且已經開始承辦各類賽艇比賽。

明報記者 王佩凡 北京報道

（中共二十大）