人民日報頌習治績 稱成就偉業領路人 1.4萬字長文 稱其推動港由亂到治由治及興

提6「親自謀劃領導指揮」大事

文章寫道，「馬克思曾深刻指出：『一個單獨的提琴手是自己指揮自己，一個樂隊就需要一個樂隊指揮。』中國共產黨這樣一個大黨，在中國這樣一個大國，能夠把億萬人民團結和凝聚起來，一次次跨過急流險灘，一次次戰勝困難危機，必須有堅強有力的領導力量」。文章稱有習近平掌舵定向，「我們就有了團結奮鬥的『主心骨』、成就偉業的『領路人』」。

文章點出習近平「親自謀劃、親自領導、親自指揮」的6個重大事項，除了香港局勢，還有扶貧攻堅、抗擊疫情、革命性重塑軍隊、穩定國家安全大局、維護國家尊嚴和核心利益（見表）。

稱習思想是「定盤星」「指南針」

文章强調，中共十八大以來黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，根本在於有習近平作為黨中央的核心、全黨的核心掌舵領航，在於有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。「有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，我們就有了思想上的『定盤星』、行動上的『指南針』。」

「黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義」，文章稱這是深刻總結中共百年奮鬥、十八大以來偉大實踐得出的重大歷史結論，是體現全黨共同意志、反映人民共同心聲的重大政治判斷，是十八大以來最重要政治成果。

津書記促代表體現對習愛戴情

《人民日報》該篇文章1.4萬多字，昨安排在A1至A4刊登；另安排A5、A6兩個全版圖輯〈奮進新征程 建功新時代〉，為中共二十大召開全面造勢。

與此同時，由人民出版社、新華出版社聯合出版的《習近平的扶貧足跡》、《習近平的小康情懷》，近日也在全國發行。新華社稱，兩書有利於人們系統深入了解十八大以來習近平「掌舵領航、舉旗定向」，帶領全黨全國各族人民決勝全面小康、決戰脫貧攻堅的非凡歷程和偉大成就。

另北方網報道，天津市委書記李鴻忠14日與該市出席二十大的全體代表談話，要求各代表「把對黨中央的忠誠之志、對習近平總書記的愛戴之情貫穿到大會各項議程之中，體現在大會的各個方面」。

明報記者

（中共二十大）