採訪手記：隔空看新聞發布會 港媒被要求換藍口罩

外國記者場內外喜歡「真面目」示人

下午2時45分，直播大廳開始放記者進入，工作人員要求蜂擁上前的記者排成兩隊入內；進門後，有人查驗記者證上的邀請碼。等待發布會開始的時間裏，則成為記者的社交時間，大家互相介紹，場內也不時響起「很久不見」的歡呼聲。而港澳媒體群則突然發出通知，要求將佩戴的各色口罩換成藍色，如沒有可以到接待處領取；詢問身側內媒記者，其表示沒收到類似通知，但對方本來就佩戴藍色口罩。至於外媒，非但沒有要求換口罩，甚至戴不戴口罩也沒那麼嚴謹，不少外國記者在場內外都喜歡以「真面目」示人。

行家彼此提醒「別忘做核酸」

發布會開始前，有主持人提醒將手機關機或靜音，不過其間各類鈴聲還是此起彼落，有些還是來自工作人員。發布會結束後，行家除了互說辛苦和再見，更多的是彼此提醒「別忘做核酸」。究竟為何臨時要換藍色口罩，原因始終未明，但記者會後記者又收到媒體群消息，稱今日中共二十大開幕式，進場記者同樣要統一佩戴藍色口罩。

（中共二十大）