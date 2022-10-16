主席團46常委 包括江澤民胡錦濤王岐山

預備會議通過243人主席團名單

據新華社報道，二十大應到會代表和特邀代表2379人。出席預備會議的代表、特邀代表2310名。會議以舉手表決方式，通過由22人組成的代表資格審查委員會名單、由243人組成的大會主席團名單，並通過由政治局常委王滬寧擔任大會秘書長。

會議還通過了二十大的議程，分別為聽取和審查十九屆中央委員會的報告（即「二十大報告」）；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過《中國共產黨章程（修正案）》；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。預備會議後，召開代表資格審查委員會會議和主席團第一次會議。主席團第一次會議通過大會具體日程，推舉產生了大會主席團常務委員會。

主席團常委較十九大多4人

昨日傍晚央視公布的名單顯示，主席團常務委員會共46人。按照名單排序，首先是包括習近平、李克強在內的7名中共中央政治局常委，及排名僅次於7常委、享受常委待遇的國家副主席王岐山；其後是丁薛祥、王晨、劉鶴等18名現屆中央政治局委員，以及中共前領導人江澤民、胡錦濤、朱鎔基、溫家寶等18名常委級元老；此外還有中央書記處書記尤權、全國政協第一副主席張慶黎。相較十九大主席團常務委員會名單共42人，二十大多了4人，105歲高齡的中共元老宋平亦是名單成員之一。

二十大新聞發言人孫業禮昨日在首場記者會中表示，大會將在主席團領導下進行；經二十大代表資格審查委員會審查，確認2296名代表資格有效，將代表490多萬個基層黨組織和9600多萬名黨員出席二十大。

（中共二十大）