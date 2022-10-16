重大理論觀點戰略思想寫入黨章

【明報專訊】二十大新聞發言人孫業禮昨在記者會（15日）稱，二十大重要任務之一是修改黨章，今次要把二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，努力使修改後的黨章「充分體現馬克思主義中國化時代化最新成果，充分體現十九大以來中央提出的治國理政新理念新思想新戰略，充分體現黨的工作和黨的建設的新鮮經驗」，以適應新形勢新任務對黨的工作和黨的建設提出的新要求。
孫業禮說，為起草二十大報告，中央部署26個重點課題，由中央和國家機關54家單位專題調研，形成80份調研報告。有關部門還開展相關工作網絡徵求意見活動，收到留言854.2萬餘條。此外，黨內徵求意見人數共4700餘人。
7月26日，習近平在省部級主要領導幹部專題研討班上發表重要講話，闡述二十大報告涉及的重大問題，強調科學謀劃未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，事關黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興。
8月4日，二十大報告稿與黨章修正案稿一同印發黨內一定範圍徵求意見。習近平還主持召開5場座談會，直接聽取多方面意見建議，包括8月31日主持召開黨外人士座談會聽取意見。起草組亦聽取黨內部分老同志意見。