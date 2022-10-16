重大理論觀點戰略思想寫入黨章

【明報專訊】二十大新聞發言人孫業禮昨在記者會（15日）稱，二十大重要任務之一是修改黨章，今次要把二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，努力使修改後的黨章「充分體現馬克思主義中國化時代化最新成果，充分體現十九大以來中央提出的治國理政新理念新思想新戰略，充分體現黨的工作和黨的建設的新鮮經驗」，以適應新形勢新任務對黨的工作和黨的建設提出的新要求。