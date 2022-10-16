首場記者會 發言人稱中美須找正確相處之道 台問題「一線和平解決可能 都付百倍努力」

明報二十大採訪組 沈燕媚 王佩凡 林迎 北京報道

昨日的記者會約兩小時，其中半小時由孫業禮介紹二十大的有關情况，隨後為記者提問時間。在1.5小時裏，他一共回答了12家媒體的提問，涉及建設小康、經濟增長、改革開放、疫情防控、雙循環、民營資本、中美關係、台灣問題、一帶一路等（見表）。其中在改革方面，孫指10年來中共推出2000多個改革方案，涵蓋衣、食、住、行、教育、醫療、養老等方面；部分重點領域和關鍵環節獲突破進展，如黨和國家機構改革、國防和軍隊改革、黨的建設制度改革等。

稱改革只有進行時 沒有完成時

國際盼中美發揮引領作用

他強調，改革只有進行時，沒有完成時。「我們深刻認識到，改革還有不少難啃的硬骨頭，特別是在推動科技高水平自立自強，建設高標準市場體系，保障糧食、能源和資源安全，防範化解風險，促進經濟社會發展全面綠色轉型等方面，還面臨很多深層次矛盾和問題。我們將堅持改革的正確方向，保持改革的定力，以更大的政治勇氣和智慧不斷把改革推向前進。」

對於日本共同社記者問及現在中美矛盾激烈，中方將如何避免風險時，孫業禮表示，中美關係攸關世界前途命運。如果說過去50年國際關係中一個最重要的事件是中美關係恢復和發展，造福兩國和世界，那麼未來50年國際關係中最重要的事情就是中美必須找到正確的相處之道。「我們相信，中美兩國人民有智慧、有機會、有能力找到這樣的相處之道。」

他又表示，中美共同利益遠大於分歧，兩國經濟也深度交融，2021年，中美貿易額達到創紀錄的7500多億美元，同比增長28.7%。中美經貿合作支撐了260萬個美國就業崗位。「更應該看到，當今世界有許多挑戰需要兩國合作應對。國際社會普遍期待中美兩國發揮引領作用，承擔大國責任，穩定雙邊關係，推動全球合作。」

稱非和平方式是不得已的最後選擇

國台辦今年8月發布第三份「台灣問題白皮書」，其中增加了「非和平方式將是不得已情况下做出的最後選擇」。孫業禮表示，以和平方式實現祖國統一，是中國政府解決台灣問題的第一選擇；不承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕不是針對台灣同胞，「但凡有一線和平解決的可能，我們都將付出百倍努力，非和平方式將是不得已情况下做出的最後選擇」。

孫業禮又稱，當前「台獨」分裂勢力不斷謀「獨」挑釁，外部勢力加緊「以台制華」，嚴重衝擊和平統一的前景；任其發展下去只會將台灣推向災難深淵，希望廣大台灣同胞認清一個道理：統一有好處、「台獨」是絕路、外人靠不住。

（中共二十大）

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