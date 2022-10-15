北京聞風：中共二十大的兩個面向 ／文：鍾鳴九

全面建成小康社會後，當前中國正處於開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的新發展階段。十九大報告中，中共對全面建成社會主義現代化強國作出戰略部署，整體戰略安排是分兩步走；二十大報告則將對兩步走戰略進行宏觀展望，並重點部署未來5年的戰略任務和重大舉措。

「五個必由之路」 定中國式現代化思路

中央黨校（國家行政學院）公共管理教研部教授竹立家認為，中國未來的宏觀發展目標已非常清晰，關鍵在於方法和手段。習近平提出的「五個必由之路」，即堅持中共全面領導、中國特色社會主義、團結奮鬥、貫徹新發展理念、全面從嚴治黨，料成為整個發展戰略的基本思路，也是中國式現代化與西方現代化的最根本區別。

北京大學馬克思主義學院黨的建設研究所所長王久高對筆者表示，中國式現代化將是立足中國歷史文化土壤、汲取世界現代化優質經驗、在馬克思主義指導下的「複合體」。具體而言，不平衡不充分的發展問題、以科技創新推動的經濟轉型升級問題、共同富裕作為現代化的目標導向問題等，都是二十大將思考解決的。

中國式現代化涉及人口規模巨大，並日漸成為發展中國家關注、借鑑的樣本。在此過程中，中國對國際形勢作出怎樣的判斷、與世界關係的定位如何，對現代化的世界版圖而言影響深遠。

觀察人士指，當前國際關係模式正發生巨大變化，和平發展理念在俄烏衝突後更應提倡；此背景下，西方一些國家將中國作為競爭對手，貼意識形態標籤，意圖阻礙「非西方式的現代化」。面對系列挑戰，中國不僅要堅定做好自己的事，還應在世界範圍內扮演更具建設性的角色。

竹立家指，中國在過去一年應對俄烏衝突的政策方針非常平穩，二十大將在統籌發展與安全的基礎上，繼續為經濟穩定發展、人民生活持續改善謀求更加安全、有利的發展環境。

王久高認為，從目前政策看，中國對百年變局已有科學判斷。二十大料延續以往判斷，即站在人類命運共同體的角度，以開放包容的態度讓更多國家理解中國所堅持的合作共贏、文明多樣性、公平公正等理念，勸和而非拱火，盡可能避免緊張局勢的升級和新的動盪。

文：鍾鳴九