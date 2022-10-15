「削峰填谷」減碳 虛擬電廠助力碳中和

去年電力行業居排碳量之首

負責營運虛擬電廠項目的呂超對此表示，風電、光伏這些新能源發電廠，在地理位置或時空上都有要求，風電機組、光伏電池板等可再生能源發電系統，受自然條件影響會帶來輸出功率變化。

呂超說，風電、光伏發電量不穩定，間歇性大；核電雖然相對穩定，但無法實時調控發電量以滿足一瞬間大幅用電的特殊需求。以前電力調控是國家電網從政策上整體調控，通過對火電、水電的分配，使電網中電量保持相對平衡。

隨着新能源發電佔比逐漸增加，電力系統脫碳發展，使用碳排較嚴重的火電、水電電源佔比自然相對降低，但與此同時一旦用電需求突增，沿用火電水電調控的方式再難保持電網的實時平衡。呂表示，虛擬電廠就是讓供電公司以市場化方式對發電、用電進行科學調控，實現電力「削峰填谷」目標。

（中共二十大 倒數1天）