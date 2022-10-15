調配不產電 虛擬電廠擬填補能源缺口 8月深圳啟用 呼應習「四個革命」雙碳目標

明報記者 王佩凡

高煙囪，白煙霧，或是高聳的風車、巨大的水壩，都構成了「電廠」的固定印象。而虛擬電廠沒有煙囪風車，也不用水煤光伏，甚至不用發一度電，只靠一套系統就可完成電力「削峰填谷（降低電力負荷高峰、填補負荷低谷）」。去年底，由南方電網深圳供電局、南方電網科學研究院聯合研發的中國首個網地一體（即南方電網總調及深圳供電局調度機構均可直接調度）虛擬電廠運營管理平台，在深圳試行。今年8月26日，這個中國首個虛擬電廠管理中心正式成立。

以信息技術實現分佈式電源

所謂虛擬電廠，源於1997年阿韋布赫（Shimon Awerbuch）博士在其著作《虛擬公共設施：新興產業的描述、技術及競爭力》（The Virtual Utility: Accounting, Technology & Competitive Aspects of the Emerging Industry）中對虛擬公共設施的定義，其核心可總結為「通信」和「聚合」。而虛擬電廠是一種通過信息技術和軟件系統，實現分佈式電源（主要以發展太陽能發電及風能發電為主）、儲能、可控負荷、電動汽車等多種分佈式資源的聚合和協同優化。

隨着世界能源緊缺，環境污染加劇，分佈式電源雖以可靠、經濟、靈活、環保的特點而被越來越多國家採用。但因容量小，分佈不均，使單機接入成本高，管理困難。虛擬電廠就是將這類電源聚合成一個集成實體，根據不同用戶、不同發電廠的特點，將電力進行一個合理分配。

從事虛擬電廠項目的廣州中泰羲和電力科技有限公司總經理呂超在接受本報訪問時稱，虛擬電廠就像天秤底座，天秤兩側是發電廠和用戶，虛擬電廠的作用就是及時增減電力砝碼，使兩側保持基本平衡。「虛擬電廠不生產電力，只是電力的『搬運工』」。而在能源發展和減碳方面，虛擬電廠的作用將更重要。

中共十八大以來，習近平提出「四個革命、一個合作」（見另稿）的能源安全新戰略：能源生產和消費結構優化、能源利用效率顯著提高、生產生活用能條件明顯改善、能源安全保障能力持續增強，並為打贏脫貧攻堅戰和全面建成小康社會提供重要支撐。在2020年9月，習近平提出力爭2030年碳達峰及2060年前碳中和的雙碳目標，亦對「四個革命」提出更高要求。

試行初期 冀探索可控負荷儲能資源

去年廣東多地缺電，令飽受疫情影響的製造業復蘇更加舉步維艱；今年夏季高溫乾旱，用電負荷持續攀升，水力發電大省四川8月緊急限電，要求企業「讓電於民」。呂超指出，解決限電問題方法有兩種，一種是通過發展新能源加大發電量，但不能立竿見影；而引入虛擬電廠，則引及時調配及有利於長遠管理。

呂超強調，儘管現時中國虛擬電廠還處在前期試行階段，但對於雙碳目標和電力市場化進展，終將起到無可替代的作用。目前已有14家電企首批接入深圳虛擬電廠，接入容量達87萬千瓦，接近一座大型煤電廠的裝機容量。東北證券研究所分析亦指出，中國虛擬電廠雖然還處於探索初期，但有望結合歐洲、美國兩種模式，探索出兼顧分佈式電源、負荷以及儲能資源的模式。

5年前，中共十九大報告在「綠色發展」一節指出，要推進能源生產和消費革命，建構清潔低碳、安全高效的能源體系。國家發改委制定的《能源生產和消費革命戰略（2016—2030）》也提到大力發展先進電網技術，加強新能源併網、微網等智能電網技術研發應用，完善並推廣應用需求側互動技術、電力虛擬化及電力交易平台技術，提升電網系統調節能力。二十大報告將如何延續並規劃能源戰略，備受外界關注。

（中共二十大 倒數1天）