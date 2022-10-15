採訪手記：記者禁足酒店 「櫻花屋」出品一流

新聞中心中日合資 冬奧日媒駐地

從今日凌晨零時起，出席二十大新聞發布會及大會開幕式的記者已經進入「封閉」狀態，足不出酒店，亦不可接收外遞和外賣。在疫情下召開的二十大，新聞中心也「狡兔三窟」，過往梅地亞中心獨挑大樑，現時還加上新世紀日航飯店和西苑賓館，不僅有充足客房供記者「封閉」之用，且就算一間發現疫情還有一半人可以正常工作。

特別的是，新世紀日航飯店是中日合資，酒店內日本餐廳「櫻花屋」出品一流，服務員日語流利 ，附近日企商務接待亦以此地為首選。冬奧時這裏就是日媒指定駐地，著名花滑選手羽生結弦也曾入住。

如今還是熟悉的大堂，不過相比冬奧時的金碧輝煌，這次裝飾以紅色為主，一樓大屏幕放映着「習近平新時代中國特色社會主義思想」的各類影像，二樓工作區可以容納120名記者同時工作。

門外是茶歇區，咖啡和茶味道都很好，甚至還有專門的機械人泡茶區域，只是排隊人太多，還沒機會體驗。冬奧會的時候，日航只提供免費早餐，這次早中晚都承包了下來。自助餐味道不錯，中式西式應有盡有。不過還是想再吃一次櫻花屋的牛肉蓋飯，味道非常正宗。

明報記者 王佩凡 北京報道

（中共二十大 倒數1天）