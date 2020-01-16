境外記者較上屆跌一半 內地記者多350人

大會16日上午10時舉行

二十大新聞中心昨通告，二十大新聞發言人定於今天下午4時30分在人民大會堂舉行新聞發布會。這是二十大首場記者會，之後大會舉行期間，將組織5場記者招待會、5場集體採訪，媒體記者可通過視像方式參加。

另外，大會將舉辦2場「黨代表通道」，分別於大會開幕前、大會閉幕會結束後，邀請黨代表在人民大會堂現場接受採訪。

記者會黨代表通道採訪活動同減

5年前的中共十九大，首場記者會之後，則有6場記者招待會、8場集體採訪，3場「黨代表通道」面對面採訪活動。當時官方數據顯示，有3068名中外記者（其中港澳台和外國記者1818人）報名參加採訪。而以往中宣部亦會設酒會，歡迎中外記者，今年亦不見舉辦。

二十大新聞中心負責人前日（13日）表示，共有約2500名境內外記者報名參加本次大會採訪報道工作，境外記者約900人，境內記者1600人。換言之內地記者人數比上屆增加350人。

在疫情防控方面，所有新聞中心工作人員和媒體記者入住前需完成全程新冠疫苗接種，體溫無異常，報到入住和出入新聞中心時查驗北京健康寶、核酸檢測結果。媒體記者外出參加採訪活動集體乘車，盡量減少社會面接觸。在新聞中心設定核酸檢測點，每日為媒體記者、新聞中心工作人員和服務保障人員提供核酸檢測服務。

（中共二十大 倒數1天）