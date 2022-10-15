設想港「一城兩制」 劉：拋磚引玉

稱港殖民地制度未清理

在劉明福看來，未來世界的競爭是民族間的競爭，現時主要是中華民族與以英美為首的盎格魯撒克遜（Anglo-Saxon）民族之間，香港是這場競爭的其中一部分。他指出，香港2019年的局勢，是由於回歸後實施的並非嚴格意義的「一國兩制」，而是「三制」：除內地的社會主義、香港的資本主義外，還有英國留下的殖民地制度未有清理，使回歸後的香港仍是「半殖民地」狀態。劉建議，要從根本上解決香港問題，除清理殖民制度外，還可以設計一種「香港特色社會主義」制度，既保留原有優勢，又能使香港重獲新生。「中國在不同地方有不同特色，有幾個地方是『自治區』特色，有幾個地方是『特區』，香港也可以有香港特色。」

劉指出，多年來人們形成一種信條，「香港只能實行資本主義制度，而且要多少年不變，這是不科學的。」他表示，社會主義會從初級階段變到中級階段，從高級階段變到共產主義，香港的資本主義制度長期來看也不會一成不變，至於怎麼變，可以像內地上世紀70年代「真理標準大討論」一樣，來一場「香港前途大討論」。他提出可以試驗「一城兩制」，「黨委可不可以到香港去？可不可以這兩個區實行社會主義、那兩個區實行資本主義？」他強調這是他一家之言，歡迎其他人提出見解。

（中共二十大 倒數1天）