「新開局不依舊規矩」 學者劉明福：歷史關鍵時刻需習連任

明報記者 林迎 北京報道

「美國總統羅斯福連任四屆總統時，有人說他『專制、獨裁、戀棧』嗎？」劉明福以美國為例指，開國總統華盛頓開啟連任不超過兩屆的慣例，但羅斯福「超期」連任時，面臨二戰及美國經濟危機的關鍵時期，「不僅美國需要他連任，世界也需要他連任。當時是美國崛起，走向世界第一大國的階段，是美國版的『百年未有之大變局』，如果他不去世的話，會不會繼續連任也很難說。」

不是「按時換」 應視實際效益

在羅斯福之後，美國將總統不得連任超過兩屆寫入憲法，劉明福指出，這正正說明規矩可以變，特殊時期和常規時期有所不同，中國在前總書記江澤民、胡錦濤的和平發展時期，連任不超兩屆沒問題，但現時到了中國即將超越美國、兩岸有望實現統一、中華民族和世界要「開新局」的時代，不能還以舊規矩為最高標準。「不是說『任期短』就好，也不是說『按時換』就好。」劉認為是要按實際效益，對國家強大、民族統一、人民福利會否更好，才符合辯證法規律。

「美國總統按時換屆，但是一代比一代差，國內沒有大發展、大突破，也出不了大領袖。」劉明福還舉例稱，備受攻擊的前蘇聯領導人斯大林任期最長，但帶領蘇聯打贏二戰，對蘇聯的貢獻也超過其他人，「蘇共二十大是反斯大林的開始，也是蘇共垮台、蘇聯解體的開始。對比中共二十大，是習近平確立領袖地位的開始。」他認為不需要避諱「領袖」、「權威」這些詞，擁護領袖也不是無原則的崇拜、不是個人迷信，「就好像我認同馬克思主義，我支持馬克思這個人，有錯嗎？」

已退休的劉明福現年71歲，比習近平年長2歲，「我認為我們是同時代人」，他從習上台起就研究其講話、論述，在海外出版《習近平思想》、《習近平打造第三代解放軍》等書，並正在籌備新作《中國出了個習近平——領袖是怎麼煉成的》，從習仲勳（習近平父親）生平和政治遺產講起，到習近平的從政之路，共三卷約80萬字，預計年底定稿、明年兩會前出版。因為國內出版管制，同樣只能在海外出版。

「講好習近平故事」 新書擬發行台灣

「習近平說要講好中國故事，那麼我覺得也要『講好習近平故事』。」劉明福說，他會到習近平成長的地方走一趟，包括陝西梁家河、福建寧德、浙江等，而新書計劃在香港首印繁體字版，並會發行到台灣。書名源自於上世紀曾在內地風行的蘇聯書籍《鋼鐵是怎樣煉成的》，「這本書我看過，我相信他（習近平）也看過。」

（中共二十大 倒數1天）

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