台軍視「飛航越界」為第一擊 前線部隊有權處置

台灣中央社報道，國防部作計室聯戰處長林文皇說，當本土遭受攻擊時，應當可行使自衛權反擊。他表示，現行國際公約跟國際法對於「第一擊」無規範性定義，概念緣起主要是從國際法自衛權衍生而來。

台軍：備戰不求戰，應戰不避戰

至於軍方的規定是否會造成誤判，林文皇強調，軍方秉持「備戰不求戰，應戰不避戰」的立場，對解放軍侵犯的挑釁行為，即依規定行使自衛權反擊，均依「經常戰備時期突發狀况處置規定」妥慎應處。

台灣防長邱國正前日指出，以前界定打飛彈、炮彈為第一擊，但中共在改變，無人機有事沒事就越界，造成很大困擾，所以把無人航空器等實體越界當作第一擊界定。

日擬安保戰略載明

「不容武力改台海現狀」

另據日本共同社報道，日本政府預定年底前修改《國家安全保障戰略》，對於中國加強軍事壓力的台灣海峽，已知正檢討載明「不容許以武力片面改變現狀」。

此外，包括日本已故前首相安倍晉三倡議的「自由且開放的印度太平洋」構想，及日美澳印「四方安全對話」（Quad）合作架構等「對中包圍網」外交政策，日本政府也以納入「國家安全保障戰略」為方向進行協調。