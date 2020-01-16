歷經900日重開邊境 台新婚夫妻赴泰蜜月 陸委會降陸港澳旅遊警示為黃燈

台灣昨日新增53,356宗新冠肺炎本土病例及65宗境外輸入病例，再多29人病亡；今年累計本土病例已突破700萬宗。

入境免居家隔離 解旅行團限令

台灣疫情指揮中心前日將全球新冠肺炎旅遊疫情建議等級從第三級的警告調降至第二級警示，台灣長達939天的邊境管制昨日解封，入境者免居家隔離；持有兩日內陰性結果，可於7天自主防疫期間外出；並開放讓非免簽國開放「一般性社會訪問」及「觀光」，同步取消旅行團限團令等。

陸港澳民眾仍不能遊台

陸委會表示，配合指揮中心政策，即日起將陸港澳旅遊警示「紅色」（不宜前往），降低為「黃色」（檢討應否前往）。陸委會強調，大陸部分省市仍有新冠疫情，民眾應特別注意旅遊安全，也提醒在大陸居住或停留的民眾，應注意當地疫情動態及陸方政府防控作為，及早做好因應。目前大陸及港澳民眾仍未能以觀光簽證到台灣旅遊。

台灣邊境時隔兩年半開放，不少台人已經開始安排出遊行程。據台媒報道，解封首日由馬來西亞打頭陣，共有21名台人前往檳城；另有一對新婚夫婦出發泰國度蜜月，該夫婦表示，返台不用再隔離，不但方便也省下防疫旅館費用。

此外，首批訪台的兩個泰國旅行團共45人，昨日凌晨抵達桃園機場。有泰國遊客表示，「我很喜歡台灣菜、台灣文化，我有很多台灣朋友」。疫情指揮中心指揮官王必勝、觀光局局長張錫聰等人到場迎接，並送上口罩等紀念品。

報道稱，蘇貞昌表示，昨日預計有20個國外旅行團、合共244人到台灣旅遊。他說，一定要就新的階段與狀况，提供足夠宣傳、溝通與指引，同時強調邊境開放不等於疫情結束，呼籲民眾防疫措施仍要尊重指揮中心公告的規範。

（綜合報道）