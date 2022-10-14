國家疾控局：不以「靜默」代替管控

雷正龍稱，要不斷提升疫情防控科學精準水平，符合解封條件的要及時解封、對風險區域外的學校、餐飲等單位要加強疫情監測，堅決避免「一關了之」。

綜合央視、中新社報道，國務院聯防聯控機制昨召開記者會，國家衛健委發言人米鋒在會上表示，中國防控形勢依然嚴峻複雜，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，牢牢守住不發生規模性疫情的底線，最大程度減少疫情對經濟社會發展的影響。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友亦在會上指出，「動態清零」是國家控制急性傳染病的總原則，過去近3年，本土出現了300多宗由境外輸入導致本地發生的疫情，這些疫情都得到了很好的控制，實踐證明，「動態清零」總方針是科學的，效果是顯著的，是符合中國實際情况的，所以目前必須堅定不移地堅持下去。

另外，國家衛健委規劃發展與信息化司司長毛群安近期接受中新社專訪時透露，目前正在研究建立多點觸發的預警機制，及時獲取各方面信息，判斷風險點。

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