梁萬年：兩會非放寬防疫轉折點 稱中國文化不容「躺平」 傳播太快沒煞車機制

綜合央視及中新社報道，在回答中國為何不能像國外那樣「躺平」的提問時，梁萬年指出，從全球視角來看，當前絕大多數國家的防控策略確實已經由以往的防感染，轉向重點防重症、防死亡和防止醫療資源的擠兌；但從總體上看，絕大部分國家仍強化比如戴口罩等必要的個人防護措施，同時加強疫苗接種。

梁：近三年證明

中國具「動態清零」能力

梁萬年表示，防控策略的調整、措施的優化，是基於各個國家的防控理念，防控的能力和條件，以及對Omicron變異株的快速傳播有沒有相關機制、組織的保障和動員能力的保障等。「我們國家堅持『動態清零』的總方針是由我們的防控理念『人民至上、生命至上』所決定的，也是秉行『一切為了人民健康、以人民為中心』的具體體現。」他強調，更重要的是，近三年來的實踐已經證明，中國現在具備「動態清零」的條件和能力。

倘防疫不嚴 「破防」損失巨大

在前晚接受央視《新聞1+1》採訪時，梁萬年表示，從全球來看，新冠肺炎疫情還處在大流行階段，世衛組織還未宣布大流行結束，它仍然構成國際關注的突發衞生公共事件；如果沒有嚴格的措施執行，面對新的Omicron變異株，中國很容易「破防」，一旦「破防」，造成的損失和危害將是巨大的；一旦感染人數增多，就會產生醫療系統的擠兌，強調「應該還是堅持我們的防控策略」。

疾控中心：當前防控方案仍適用

梁萬年說，Omicron總死亡率高，死亡的絕對數大，「它對人群的健康威脅，還是大的」。梁萬年表示，中國還沒有一個煞車機制（放開之後一旦大爆發再把疫情控制住），它傳播太快了，這個煞車機制現在是很難有。對於中國何時放鬆防疫，比如明年春天全國兩會後會否放開，他表示，「這個時間咱們從科學上來說是無法明確劃定的」。

今年6月推出的第九版新冠疫情防控方案，被部分人批評放鬆措施導致近期疫情反彈，中國疾控中心流行病毒學首席專家董小平在會上稱，經過幾個月的實踐證明，現行的第九版防控方案仍然可以適用，且仍然可以滿足國內新冠疫情防控的需求。

另據內蒙古自治區紀委監委昨凌晨通報，10月6日以來，內蒙古建築職業技術學院陸續有39人確診，因落實防控措施打折扣，對疫情擴散負有主要領導責任，該校黨委書記牟占軍被免職，校長牛建剛視其後續工作表現再作處理。

（綜合報道）

（中共二十大 倒數2天）