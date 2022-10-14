天安門廣場查身分證 商店接令須閉店9日

進廣場打卡多中老年人

天安門廣場上月佈置了18米高的巨型花籃壇，慶祝國慶及迎接中共二十大。本報記者昨到現場參觀，見到有女士特意穿漢服到場，也有人在花籃前跳舞拍片。

現時進入廣場需提前一日預約，進入廣場範圍的不同路段都設置了警務站，市民須被查身分證進入。昨日所見，受疫情及防疫政策影響，打卡的人流不算多，到場的多是中老年人。「我國慶已經來過了，但是抖音看到『喜迎二十大』的字樣，特地又過來看看」，北京居民李女士拿着自拍桿不停拍照，她欣喜地表示，對新時代「感到特別好」，特別是醫療、老年人照顧方面，「尤其農村老人都能給發錢，這是過去沒有的事」。

稱對二十大沒期許 市民：誰當頭就當頭

一名穿著鮮艷衣服來打卡的女士則表示，對於二十大沒有期許，「愛怎麼着就怎麼着，只希望不得致命的病，怕老了沒有人管，養老院住不起」。到時會否看直播？她稱：「唯一看點就是習近平連不連任，肯定是連任，是吧！誰愛當頭就當頭，我們跟誰都無所謂。」另一名60歲朱女士表示，自己從小唱着「我愛天安門」長大，凡有重要節慶都要第一時間來留影。她表示希望國家愈來愈繁榮昌盛，「不管外邊什麼樣，老百姓都希望國家太平。我們就悶着頭發展，我們強大了，自然就好了」。

廣場上的警衛表示，不確定二十大開幕當天會否封閉廣場，沒有相關通知，「這個事情說不定」。天安門廣場預約小程序則顯示，周日仍能正常預約。

明報記者

（中共二十大 倒數2天）