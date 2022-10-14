習二十大報告徵意見 促黨外與中共保持一致

習近平強調，面對新時代新征程的新任務新要求，中國共產黨和各民主黨派要加強合作共事，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，最大限度把各階層各方面的智慧和力量凝聚起來，最大限度把全社會全民族的積極性、主動性、創造性發揮出來。習近平又介紹了二十大報告徵求意見稿的形成過程，希望黨外人士暢所欲言、開誠布公，發表真知灼見，對報告徵求意見稿提出意見。

習：望黨外人士暢所欲言 開誠布公

座談會上，民革中央主席萬鄂湘、民盟中央常務副主席陳曉光、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席陳竺、致公黨中央主席萬鋼、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表高鴻鈞先後發言。他們認為，二十大報告對未來5年乃至更長時期的科學謀劃、黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，提出一系列新思路、新戰略、新舉措，是指導全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍的綱領性文獻。

他們還就增進中華民族偉大復興共識、構建國際人權話語體系、推動雙循環格局下高水平對外開放、做好黨外知識分子思想政治工作、提高自主創新能力等提出意見和建議。

習近平表示，「大家在發言中進一步提出了很好的建議，我們將認真研究和吸納」，而聽取黨外人士對二十大報告的意見建議，既是政治協商的重要內容，也是黨外人士為國家發展、民族復興建言獻策的有效方式。今年2月下旬，中共中央曾委託中央統戰部專門徵求黨外人士對二十大有關議題的意見和建議，在上半年各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士通過多種形式開展考察調研。

（中共二十大 倒數2天）