習斥仍有幹部顧人情吃喝 未執紀從嚴

年輕幹部違紀一律從嚴查處 一票否決

習近平表示，「八項規定是黨中央立下的鐵規矩，決不能不當回事。有的人認為，吃吃飯、喝喝酒是人情世故，覺得抹不開面子。有什麼抹不開面子的？是遵規守紀重要還是人情往來重要？這個問題都想不清楚，還能幹什麼事！」

這是今年3月1日，2022年春季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班開班式上，習近平部分的訓話內容。每年接受黨校培訓的中青年幹部，都是中央敲定重要的幹部，多數之後晉升省部級。2012年底，習近平執政後不久即推出關於改進工作作風、密切聯繫群衆的八項規定，嚴厲實施至今。

多次引「兩個維護」 稱黨最高原則

除了從制度上治黨，《論述摘編》也記載了習近平在思想建黨上的方針，書中多次引述其「四個自信，四個意識，兩個維護」。「兩個維護」是堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位；堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

2020年1月13日，第十九屆中紀委第四次全體會議上，習近平表示：「『兩個維護』是黨的最高政治原則和根本政治規矩。全黨必須自覺增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，完善堅定維護黨中央權威和集中統一領導的各項制度，健全黨中央對重大工作的領導體制，以統一的意志和行動維護黨的團結統一。」

（中共二十大 倒數2天）