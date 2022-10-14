習新書論治黨：民主不集中勢成散沙 披露10年論述 指少數服從多數為引導民主而非壓制

明報記者 王佩凡

由中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平關於依規治黨論述摘編》（下稱《論述摘編》）日前在全國發行，本報記者研讀發現，書中內容摘自習近平2012年11月15日至2022年6月17日期間的報告、講話、文章、指示、批示等，分為10個專題收錄180多篇文獻，合共400段論述，當中不乏首次公開的講話內容。

10個專題分別從依規治黨、「兩個維護」、黨章、民主集中制、黨內法規制度建設、加大黨內法規制定力度、狠抓制度執行、堅持思想建黨和制度治黨同向發力、堅持依法治國和依規治黨有機統一，以及發揮領導幹部「關鍵少數」的模範帶頭作用，從中列舉習近平關於依規治黨的觀點。

稱倘不從民主集中制 將各吹各號

關於制度部分，《論述摘編》首次披露習近平2021年12月27日至28日在中央政治局黨史學習教育專題民主生活會上關於民主集中制的講話內容。他指出，「如果認為集中是為了約束、壓制民主，則完全是一種誤解。民主集中制所講的集中，是少數服從多數的民主的集中，是為了更好引導民主、促進民主的集中。在發揚民主的過程中，大家可以發表各種意見、提出各種主張，但如果不在民主的基礎上進行集中，就會你唱你的調，他吹他的號，勢必一盤散沙」。

共產黨員網對民主集中制的定義為，民主基礎上的集中和集中指導下的民主相結合的制度。民主集中制的基本原則中，第一條就是堅持「四個服從」（黨章規定黨員個人服從黨的組織，少數服從多數，下級組織服從上級組織，全黨各個組織和全體黨員服從黨的全國代表大會和中央委員會）。共產黨員網評價「四個服從」的核心是服從黨代會和中央委員會，這是全黨和全國人民的最高利益所在。

指從嚴治黨「根本之策」靠教育與制度

至於如何依規治黨，2014年於中國共產黨的群眾路線教育實踐活動總結大會上，習近平曾指出從嚴治黨「既要靠教育也要靠制度」；《論述摘編》中關於依規治黨專題進一步顯示，2020年2月26日，習近平在中央政治局常委會會議審議黨委（黨組）落實「全面從嚴治黨主題責任規定」稿的講話中再次強調，從嚴治黨「要靠思想教育，更要靠制度保障，靠制度是長遠之策、根本之策」，「這是一條重要經驗」。

在思想教育方面， 習近平於2019年1月11日在第十九屆中央紀律監察委員會第三次全體會議上便曾表示，要注意考察黨員幹部的政治表現，既要留意日常政治言行，更要掌握重大事件和緊要關頭的政治態度和立場，對那些在大是大非問題上政治立場動搖、同黨中央不保持一致的人，必須予以嚴肅處理。《論述摘編》的講話紀錄進一步顯示，當時習近平還指出，要發展積極健康的黨內政治文化，包括「貫徹落實新形勢下黨內政治生活若干準則，讓黨員、幹部接受經常性政治體檢，強化黨的意識和組織觀念」。

提倡黨員學黨規列入制度

之後的2020年2月26日，在中央政治局常委會會議審議黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規定稿時的講話中，習近平表示「中央黨內法規已經有幾百部了，每部法規都提出了許多要求，但有的黨員幹部連通讀都沒有做到，甚至連執行的人都可能將其束之高閣，到了執行時就「隨手拈來」。於是他提出「黨員領導幹部學習了解黨內法規很重要，要把學習黨規的要求列入制度，明確每年要學幾部，這樣一屆5年下來，就把黨內的這些規定基本掌握了。」

新華社日前報道《論述摘編》出版消息時介紹稱，習近平一系列重要論述，對於更好發揮黨內法規在維護中共中央集中統一領導、保障黨長期執政和國家長治久安方面的重大作用，確保黨在堅持和發展中國特色社會主義的歷史處理程序中始終成為堅強領導核心等多個方面，具有十分重要的意義。

（中共二十大 倒數2天）

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