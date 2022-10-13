二十大採訪手記：二十大在即 北京街頭冷清

在以往熱鬧的王府井商圈，商場看起來空空蕩蕩，店員無所事事呆站在門口。食肆到了午飯時間，入座也僅一至兩成。一家烤肉店的接待員告訴記者，近期北京有零星疫情，不止是食客，人流都起碼少了一半，「現在王府井都不像王府井了」。入座吃飯，背後客人飯桌上的話題也圍繞着核酸和健康寶「彈窗」。在西單大悅城，一家火鍋店員工說，這兩天人特別少，料是剛過完國慶，人們不想出門，再加上疫情和二十大開會，「人都關着緊一點」。

坐網約車經過北京城中心，天安門城樓以往參觀常要排隊，現在亦不見排隊隊伍，打卡的遊客明顯少了很多。「經濟太蕭條了，太低迷了」，網約車司機向記者抱怨，前兩年還扛得住，今年實在很難扛。現在訂單比國慶前跌了四五成，以前一天能有近千元（人民幣，下同）的收入，現在最多就四五百，「周六日人們都不怎麽出來了，能出來逛街的都是膽大的」。說着說着，又談到二十大後政策將有所放寬的傳言，司機無奈慨嘆：「只不過是人們的猜想。」

遊客稀少或與嚴格的進京政策有關。在剛過去的國慶，北京南站實屬冷清，因為外面的人想進也進不來，裏面的人想出卻出不去。記者的一個北京朋友前段時間回了成都，先是等成都疫情緩和，再加上返京須隔離，導致留在成都多月，「只能等開完會過後回去了」。

明報記者

（中共二十大 倒數3天）