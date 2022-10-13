二十大新聞中心啟用 進入查核酸證明行程卡

有別於過去設在梅地亞賓館，是次二十大新聞中心改設在北京新世紀日航飯店，酒店設三層區域，一層為融媒體體驗區，主要為媒體提供線上線下服務，二層為記者工作區，三層設新聞發布廳。

除此之外，新聞中心還設置了記者接待區、資料服務區、視頻採訪室、圖片服務室等，確保大會採訪活動順利進行。一如既往，會場也放置了宣傳中國風貌、北京特色，以及習近平思想等的書籍資料展區供媒體傳閱取用。另外還擺放了諸如京劇戲服、榫卯結構，以及景泰藍、玉雕、牙雕等「燕京八絕」等具有中國傳統特色工藝品的展櫃。

新聞中心除了協助記者採訪工作，還會組織境內外記者參觀北京市、提供住宿和交通。記者食宿安排在新世紀日航飯店和鄰近的西苑飯店。而進入新聞中心和入住酒店需憑有效證件和24小時內核酸陰性證明，以及通訊大數據行程卡綠碼（7日內沒有京外行程），體溫不高於37.3℃，掃碼測溫合格之後，方可進入。大會開始後，記者需提前一日進入酒店，於會議當日統一安排行動。

二十大新聞發布會將於開幕前一天，即本周六（15日）下午在人民大會堂舉行，分會場則設在新聞中心三樓世紀廳，記者將於分會場參加。

明報記者 王佩凡

（中共二十大 倒數3天）