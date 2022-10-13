七中全會閉幕 公報讚港實現由亂到治 首提烏克蘭危機應對 稱國內政治優先

七中全會決定，中國共產黨第二十次全國代表大會於10月16日在北京召開。全會討論並通過了十九屆中央委員會向二十大的報告、十九屆中紀委向二十大的工作報告、《中國共產黨章程（修正案）》，決定將這3份檔案提請二十大審查和審議。

作為承上啟下的會議，七中全會為二十大進行檔案及程序的準備，分析了當前形勢和任務，肯定過去一年中央政治局的工作，並主要總結中共十九大以來5年的工作。這些極度濃縮版的內容，被視為二十大報告定調。

公報數成就：常態防疫保持平穩健康經濟環境

據新華社發布的會議公報，全會一致認為，一年來，中央政治局毫不放鬆抓好常態化疫情防控，成功舉辦北京冬奧會、冬殘奧會，隆重慶祝香港回歸祖國25周年，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，妥善應對烏克蘭危機帶來的風險挑戰，着力保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境，推動黨和國家各項事業取得新的重大成就，為召開黨的第二十次全國代表大會創造了良好條件。

確立習近平核心 展示「反台獨」強大能力

全會總結了十九大以來5年的工作。涉及香港部分指出，依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。對台工作則是，堅持一個中國原則和「九二共識」，「展示了我們維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力。全會認為5年來的外交工作，「堅持國家利益為重、國內政治優先，保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權」。

公報指出，5年來，以習近平為核心的黨中央審時度勢、守正創新，敢於鬥爭、善於鬥爭，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰，以奮發有為的精神把新時代中國特色社會主義不斷推向前進，「攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，推動黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就」。

會議強調，確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

出席全會的有中央委員199人，候補中央委員159人。全會還總結了中共十九屆中紀委的工作，以及增補3名中央委員、確認此前落馬的傅政華等4名委員被開除黨籍處分等（見表）。若依照候補委員的增補排序，前4名候補委員分別是馬國強、王寧、王永康及王偉中，惟王永康此番被跳過遞補，一般相信與2018年事發的陝西秦嶺僭建別墅事件有關。王2019年2月從陜西省委常委、西安市委書記任上離開西安，被外放到黑龍江擔任省委常委、省政府黨組成員，昨晚央視新聞聯播畫面未見他出席七中全會。此前，因違紀等問題，候補委員被跳過遞補已有先例。

明報記者

（中共二十大 倒數3天）

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