天宮課堂第三課 京港多地齊直播

做多項實驗 水球變「懶」士巴拿調頭

據「央視新聞」報道，授課期間，太空人通過視像與地面課堂師生進行實時互動交流，地面課堂專家也就有關科學問題進行解析。「天宮課堂」的直播信號主要通過「天鏈」中繼衛星回傳到地面。飛控團隊首次採用雙中繼衛星分別跟蹤的方式，確保圖像話音穩定回傳。北京航天飛行控制中心通信調度員原旭東指出，一顆天鏈中繼衛星跟蹤問天實驗艙，另外一顆中繼衛星跟蹤天和核心艙，兩個跟蹤弧段是有交疊的，首先問天實驗艙進行圖像話音的下傳，然後在中間兩個星的搭接弧段，擇機進行圖像話音的切換。

內地在中國科學院空間應用工程與技術中心設地面主課堂，在山東菏澤、河南鄭州、雲南大理分設3個地面分課堂，約400名中小學生參加。在本港，港台電視32、太空館和科學館Facebook昨日同步直播課堂，喇沙書院過百名中學生在學校禮堂收看直播，教育局局長蔡若蓮亦有到場。

今次課堂相較之前更深入更立體，參與性更強。此前的兩堂「天宮課堂」面向小學及初中生，曾展示太空轉身、水膜張力、微重力環境下細胞學實驗、液體表面張力等現象。