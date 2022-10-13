蔡英文晤美議員團 冀雙方簽約避雙重徵稅

年內八個 美兩黨議員訪台3天

據「中時新聞」報道，美國眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員文斯特普（Brad Wenstrup）及民主黨眾議員莫爾頓（Seth Moulton）周二（11日）分別率團抵台，展開3天訪問行程。

議員向蔡贈球星波衫

蔡英文昨日致詞時表示，感謝訪問團議員對台灣的重視，以及推動強化台灣防衛能力的立法。蔡英文說，台灣願意與美國及所有民主伙伴持續深化合作，共同維護區域與全球的和平穩定，並期待未來美國議員繼續透過立法行動，讓台美的經濟和安全伙伴關係能夠更加緊密。她提到，「台美21世紀貿易倡議」已經開始啟動，雙方將展開首輪談判。除了推動台美高標準的貿易協定，也希望與美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），為彼此打造更有利的投資環境。

報道指，雙方還就區域安全等問題交換意見，莫爾頓指出，此次國會訪問團成員大多都有軍事背景。他強調，身為軍人也學習到必須要為共享價值站出來捍衛，相信台灣人民與烏克蘭人一樣勇於捍衛自由，他也感到非常驕傲可以與台灣肩並肩站在一起。

在會晤最後，莫爾頓準備了一件1992年美國參加奧運的籃球夢幻隊小鳥布特（Larry Bird）的7號球衣給蔡英文。莫爾頓是麻省選出的美國眾議院議員，而小鳥布特當年就是麻省最大城市波士頓塞爾特人隊的傳奇球星。