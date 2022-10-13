上海聘近千社區防疫專崗人員 官媒續撐清零 稱「躺贏」不可能 外媒：放寬夢碎

上海市浦東新區人社局周一（10日）於微信公眾號「浦東人社」發布公告稱，為做好新冠疫情防控和高校畢業生就業工作要求，浦東向社會公開招聘從事社區防疫工作的「社區防控專崗人員」575名，合同期限2年，試用期2個月，面向人群包括應屆高校畢業生以及符合條件的非應屆高校畢業生。公告還指出，專崗是社區防疫工作需要設置的階段性、臨時性工作崗位。

「堅持動態清零就是堅持人民至上」

除了浦東，近日上海其他各區相繼發布社區防控專崗招聘公告，招聘人數方面為黃浦區50名、靜安區54名、長寧區70名，虹口區84名、楊浦區90名、普陀區3條街道共17人。其中長寧區招聘公告稱，該崗位包括排摸社區常住人口基本信息、了解社區重點人員情況；健全小區（網格）、樓棟、單元社區防控工作網絡，組織動員居民組建社區防控志願者隊伍；對接疫情防控有關對口單位，鏈接資源等。上海疫情10月又有捲土重來跡象，10月1日至11日，上海市累計報告本土陽性感染者191例；12日再增加兩例感染。

與此同時，《人民日報》署名「仲音」的評論員文章連續3日聚焦抗疫，昨日再發表題為〈「躺平」不可取，「躺贏」不可能〉的文章，指出當前全球疫情仍在高位流行，病毒仍在不斷變異，這深刻警示人們，「躺平」不可取，「躺贏」不可能，堅持「動態清零」才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。

文章強調，疫苗接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。一旦放鬆疫情防控，勢必會在短期內造成大量人群被感染，出現大量重症和死亡病例，造成醫療資源擠兌的惡性循環。「實踐充分證明，動態清零符合國情、符合科學、有效可行，堅持動態清零實質就是堅持人民至上、生命至上」。文章又指一些國家選擇「躺平」，採取「與病毒共存」政策，不是因為不想防控疫情，而是無法和沒有能力防控。

外交部重申中國防疫效果最好

「仲音」此前兩日發文〈「動態清零」 可持續而且必須堅持〉和〈增強對當前疫情防控政策的信心和耐心〉；有分析指出，該名字為「中國聲音」之意。「美國之音」昨日稱，中國官媒連續發表評論文章，加上政府部門毫無放鬆封控措施的跡象，讓很多人對中共二十大後防疫政策放鬆的希望瞬間破滅。中國外交部發言人毛寧昨日亦在記者會上重申，「只有防住疫情經濟才能穩住」，稱如果算總賬，中國的防疫是最經濟、效果最好。

（中共二十大 倒數3天）