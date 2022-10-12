「天宮課堂」今第三課 港台電視32直播

實驗會面向全球現場直播。中國載人航天官方網站通報，今次太空授課活動繼續採取「天地互動」方式，3名太空人將介紹展示中國太空站問天實驗艙工作生活場景，演示微重力環境下毛細效應實驗、水球變「懶」實驗、太空趣味飲水、「會調頭的扳手」以及植物生長研究項目介紹，並與地面課堂互動交流。

「天宮課堂」已舉行兩次太空授課，分別在去年12月及今年3月；前期開展的授課內容徵集，收到來自包括青少年的創意設計，將在今次授課及後續活動中陸續展示。

運載火箭抵發射場 天舟五號下月升空

目前，中國太空站建造進入收官階段，按計劃年底前將實施夢天實驗艙、天舟五號、神舟十五號飛行和神舟十四號返回等4次任務，完成太空站建造。

執行天舟五號貨運飛船飛行任務的長征七號遙六運載火箭已完成出廠前所有研製工作，昨日運抵位於海南的中國文昌航天發射場，將與天舟五號一起開展發射場區總裝和測試工作，約一個月後搭載天舟五號升空，為隨後升空的神舟十五號太空人預先運送物資至太空站。