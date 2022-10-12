台防長：無人機越界視作「第一擊」

中央社報道，台灣行政院長蘇貞昌昨赴立法院接受施政報告質詢，對於總統蔡英文「雙十講話」遭大陸國台辦批評「渲染大陸威脅」、歪曲兩岸關係性質，他重申台灣願意在對等基礎上，與對岸尋求台海和平方法、增進人民往來。

台擬4年內建兩輕型巡防艦

有立委問及「第一擊」概念，列席的國防部長邱國正回答，以前界定打導彈、炮彈為「第一擊」，現在對岸無人機的頻繁越界造成很大困擾，因此把無人航空器實體（越界）也界定為第一擊。邱國正上周曾表示，海峽中線的默契已被毁掉，台軍亦調整經常戰備時期突發狀况處理規定，「只要（解放軍）航空器、航海器越界了，不等它是否有第一擊，就要把它擊毁」。

台灣軍方稱，昨日至下午5時，偵獲大陸11架次軍機、4艘次軍艦持續於台灣周邊海空域活動。

台國防部今日會在立法院提出「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」專案報告，計劃完成防空及反潛型輕型巡防艦各一艘，預計最快明年開工，在4年時間內交艦。

美智庫：京是否攻台「極為困難選擇」

美國之音日前刊出華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻的分析文章，稱北京是否武力攻台是「極為困難的選擇」，因涉及戰爭結果的不確定性、中國是否認為自己會超越美國令美國放棄台灣，及台灣是否追求獨立等。

孫韻指出，在可見的未來，美國、中國兩岸三方內部政治的變化，將會掀起新一輪台海博弈；大陸領導人必然認識到，如果武統失敗，將影響自身政權的穩定與合法性；不過，如果台灣主動追求獨立，大陸將不得不使用武力，如果這情况發生，中美很難避免發生武裝衝突，核戰也非完全不可想像。