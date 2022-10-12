駐德大使：兩國關係遠超雙邊

吳懇說，經貿合作被喻為中德關係的「壓艙石」；德國是新中國成立以來最早在華開辦合資企業、最早對華開展科技合作的西方發達國家之一；如今，兩國一天的貿易額是建交之初全年的2.4倍，中國已連續6年成為德國最大的貿易伙伴；德國新政府成立以來，兩國領導人保持緊密戰略溝通，為中德關係發展領航定向。

吳懇說，中德合作不僅是中歐合作的「領頭羊」，而且作為亞歐大陸兩端最大經濟體，兩國關係遠遠超出雙邊範疇，在維護多邊主義和自由貿易、應對新冠疫情和氣候變化等全球性挑戰方面有廣泛共同利益，肩負共同責任。

為慶祝中德建交50周年，兩國音樂家周一（10日）在德國漢堡合作舉辦以「民族河流」為主題的傑作音樂會。新華社報道，當晚演出的主要作品包括殷承宗等根據抗日救亡歌曲改編的《黃河鋼琴協奏曲》、德國浪漫主義作曲家舒曼創作的《萊茵河交響曲》等。中國指揮家傅人長說，黃河與萊茵河分別象徵着中德民族精神，對祖國的歌頌與熱愛和由此產生的民族自豪感是相通的。