外媒：朔爾茨下月訪華 疫下G7首領袖 京稱「沒可發布消息」 馬克龍或亦同月訪

增經貿聯繫 冀悉華在俄烏衝突角色

外國政治新聞網站Politico周一引述兩名知情者報道，朔爾茨打算在11月3至4日訪問中國，成為新冠疫情爆發以來，首名訪華的G7領袖。彭博社昨亦引述知情者稱，這將是朔爾茨自去年底上任以來首次訪華，除了加強經貿聯繫，他將利用在北京舉行的會談，尋求澄清中國在俄羅斯入侵烏克蘭的衝突中扮演的角色。

德國政府發言人拒絕對「朔爾茨訪華行程」置評。按照慣例，柏林通常在領導人出訪前一星期才確認其行程。

昨日，對於朔爾茨將於11月初訪華的報道，中國外交部新聞發言人毛寧簡短回應：「我目前沒有可以發布的消息。」據分析，這是中方不予否認的慣用外交辭令。

德總理亞洲行 另訪越星赴G20峰會

朔爾茨的亞洲之行，據報還包括訪問越南和新加坡，然後前往11月15至16日在印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）領導人峰會。早前有報道指出，中國國家主席習近平也計劃出席這場峰會。

德國前總理默克爾任上，在2019年9月最後一次訪華。此後，因新冠疫情爆發，中德兩國領導人再沒有面對面實體會晤。前述報道指，朔爾茨有意延續前任總理默克爾的政策，與中國保持緊密的經濟聯繫；正是在此背景下，他將率領商界代表團，出訪德國最大貿易伙伴中國。

推動供應鏈多元化 反對與華脫鈎

此前，德國新一屆政府正努力制定一項針對中國的新國家戰略，旨在確保減少對世界第二大經濟體的依賴，實現供應鏈多元化並加強安全。報道指出，朔爾茨反對由美國牽頭與中國脫鈎的號召，朔爾茨在月前出訪日本時曾對媒體稱，德國支持「公開、公平和以規則為基礎的市場」；朔爾茨又警告德國企業要避免「依賴單一國家的供應鏈」，意指中國某些出口商品如稀有礦物對德國和其他西方經濟體的重要性。

報道又指，朔爾茨也重視與中國協力對抗氣候變化，並希望爭取中國加入他去年倡議成立的氣候組織，在世界大型經濟群體中促進氣候保護；儘管在人權等議題存在分歧，但朔爾茨堅信歐洲需要中國作為國際應對氣候變化的合作伙伴。

建交50年 習與德總統互致賀電

央視報道，習近平昨同德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）互致賀電，慶祝兩國建交50周年。習表示高度重視中德關係發展，願同施泰因邁爾一道努力，推動中德全方位戰略伙伴關係邁上新台階，造福兩國和兩國人民。

德國實行議會民主共和制下的總理負責制；總理為政府首腦，決定國家大政方針；總統是國家元首，不直接領導聯邦政府。

德法領導人上次訪華皆3年前

除了朔爾茨可能訪華，《南華早報》曾在9月報道，法國總統馬克龍將在今年11月訪華。馬克龍最後一次訪問北京是在2019年11月。