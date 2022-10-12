二十大採訪手記：不要「彈窗」

記者抵京之前，已聽不少朋友痛陳進京之艱難，以及北京「健康寶彈窗」（相當於健康碼黃碼）之威力，令人寸步難行，還要打熱線去申述才能解除。過去幾天，記者每日都戰戰兢兢打開北京健康寶，好在一直是綠碼。上機前，機場和航空公司也會一再查驗，確保每個旅客都沒有「彈窗」。

北京防疫果然比其他地方嚴，搭的士要掃碼，進商場也要掃碼，進商場裏面的食肆還要再掃一次。到了原本預訂的酒店，前台工作人員不僅要查驗綠碼、48小時內核酸結果、大數據行程卡（可顯示7日內到訪地區），還用手機拍下作記錄。

穗客須否隔離 京酒店政策不一

「廣州市來的？是要居家隔離的。這是今天最新的政策。」酒店前台工作人員打開了一份密密麻麻的表格，上面寫着來自廣州花都、番禺、南沙區的人士要居家隔離7天，廣州其他區3天。隔離期間不得出門，酒店會「上門磁」（安裝電子封條）。

新聞中心今天就啟用，怎能隔離3天？見到記者面露難色，前台小姐「溫馨提示」：您可以住得遠一點，我們這裏太中心了，遠一點的酒店可能不一樣。

記者馬上打開手機地圖，找「遠一點」的酒店。果然每間政策都不一樣，有些完全禁止廣州來的旅客入住，有些卻毋須隔離。接下來的會期，希望不要「彈窗」吧。

明報記者

（中共二十大 倒數4天）