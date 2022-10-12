二十大前官媒齊撐「動態清零」 重申絕不「躺平」 網民嘆會後放寬期待落空

《人民日報》昨日（11日）發表署名「仲音」的文章，標題為〈「動態清零」 可持續而且必須堅持〉，文章指出，必須清醒看到，中國是一個有着14億多人口的大國，加上地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必令易感人群感染風險加大，一旦形成規模性反彈，疫情蔓延勢必會對經濟社會發展造成嚴重衝擊，最終付出的代價會更高，損失會更大。

人民日報連續兩日刊文

稱堅持「動態清零」是最佳選擇

文章強調，堅持「動態清零」，較好地平衡了疫情防控和經濟社會發展之間的關係，能夠用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響；如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的。「動態清零」是現階段中國及時控制疫情的最佳選擇，同時也必須不斷提高科學防控、精準防控水平。

該報在前日已刊出「仲音」的文章〈增強對當前疫情防控政策的信心和耐心〉，稱全國各地落實常態化疫情防控舉措，為民眾度過一個健康平安的國慶假期提供了有力保障，證明中國當前疫情防控政策符合國情、科學，是行之有效的，強調中國有能力實現「動態清零」，「躺平」沒有出路。央視當晚的「新聞聯播」亦播出文章摘要。

新華社：抗疫遠未可「鬆口氣」

而新華社和《光明日報》昨日亦同時發表文章力挺「動態清零」，新華社發表的時評表示，「躺平」沒有出路；絕大多數「躺平」國家都付出了巨大代價，感染新冠病毒仍是一些國家人民的主要死因之一。抗疫還遠未到可以「鬆口氣」的時候。

黨報《光明日報》的文章題為〈堅持科學精準落實疫情防控措施〉，文章引述國家疾控局傳防司司長雷正龍日前在記者會上強調，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼，引導人員安全、有序流動。國務院旗下《經濟日報》亦跟進刊發了《精準防控疫情不容鬆懈》一文。

胡錫進發在京堂食短片

稱封城因「防疫政策沒執行好」

胡錫進昨在微博發出一條短片，他說明「這是動態清零中北京市區一個街邊小店今天中午的情景，老胡在這裏午飯。」胡表示，國家防疫是要保衛百姓的這份生活，讓家裏有老人孩子的人也能放心出門工作，與家人上街消費。

胡錫進認為，「動態清零」因為符合中國大的國情和基本民情，所以得以延續下來。因為它是應對新問題的新策略，所以需要不斷完善；而動輒就靜態管理的，是沒有把防疫政策執行好。希望政府在防疫的同時把經濟抓好，盡最大努力減少各地老百姓的經濟損失，這是確保人們支援防疫政策的關鍵。

（中共二十大 倒數4天）

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