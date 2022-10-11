京津冀二十大氛圍濃 橫幅花壇飾市容

本報記者在北京長安街所見，東至雙子座大廈，西到京西賓館，治途排列了總共14座花壇，以「喜迎二十大」為首尾，貫穿其中的東長安街7座花壇，主題為「中國成就」；西長安街7座花壇則以展現「人民幸福生活」為題。除此之外，天安門廣場擺放了「祝福祖國，喜迎二十大」巨型花籃，吸引不少路人紛紛拍照留念。廣場後方「喜迎二十大」字樣的鮮花背景亦是民眾打卡的去處。雖然現在到訪天安門廣場需要提前一天預約，但廣場上仍然遊客紛至，需要排隊進入。

天津市「喜迎二十大」氛圍也十分濃厚。據津雲新聞報道，天津市園林花卉中心以喜迎中共二十大為主題，於人民公園、文化中心、文化公園、空港經濟區、濱海高新區等多個地點，以花卉栽植和景觀佈置，包括運用立體景觀十餘組，大中型綠色植物、時令花卉共計90多萬盆。

此外，天津市內街道懸掛有不少橫幅，寫有如「篤行不怠，迎接黨的二十大勝利召開」；還招貼「沿着習近平總書記指引的方向闊步前進」、「喜迎二十大永遠跟黨走」字眼的海報，南開附屬小學也用發光二極管（LED）屏幕打出「喜迎二十大，同心護未來」的標語。

另外，作為國家級新區的雄安新區，類似橫幅也隨處可見。隸屬雄安新區的安新縣委宣傳部在各街區、在建工程之上懸掛了眾多主題為「喜迎二十大，奮進新征程」的橫幅。在旅遊東路上的橫幅，甚至是幾步一條，令紅色橫幅和綠樹交相呼應，成為近期雄安新區的新市容。

明報記者