「國產」客機 核心零件仍依賴西方 路透：挑戰波音空巴仍需10年

C919於9月29日獲得型號合格證後，作為「對手」的空中巴士公司和波音公司，已陸續通過社交媒體發出祝賀。接下來，C919如欲進軍國際市場，還面臨着不少關卡，其中關鍵一步，就是必須取得美國或歐洲的適航認證。

歐已受理C919適航證申請 美尚未知

實際上，歐洲航空安全局（EASA）2017年就已經受理了C919的型號合格證申請。目前尚未知美國航空管理局 （FAA）是否有受理C919的相關申請，此前中國商飛曾向FAA申請小飛機ARJ21的適航證，惟現實中審批進展緩慢。在行業內，EASA或FAA的適航認證在全球範圍內皆受認可，獲得二者其一，就意味着已拿到全球銷售市場的准入證。

華評論員：政治歧視下難獲歐美適航證

對於C919的海外認證之路，路透社援引行業分析師表示，如順利的話，C919將成當代首個在主要類別噴氣式客機中，取得適航認證的非西方國家產品，這奠定了中國產飛機作為波音、空客未來主要競爭者的地位。但面對波音和空巴早已形成的壟斷地位，中國想要切實地挑戰他們，至少還需要10年時間。《聯合早報》引述內地軍事評論員宋忠平指出，由於潛在的政治歧視，C919要在北美和歐洲獲得適航證將非常困難。

值得注意的是，C919雖然標榜「國產」，但其很大程度上仍相當依賴於西方公司提供的組件、技術甚至系統助力。機身上使用的大量部件，包括飛機引擎、航空電子設備、控制系統、通訊和起落架等均由外國供應商提供（見圖）。目前已知的向中國商飛提供製造C919部件的外國企業，包括通用電氣（General Electric）、賽峰集團（Safran）和霍尼韋爾（Honeywell）等西方大型公司。

（中共二十大 倒數5天）