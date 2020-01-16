研發15載 「承載國家意志」 C919二十大前領證起飛

明報記者 王聖辰

「國產大飛機」C919，是一款158（基本型混合級布局）至168座（全經濟級布局）的窄體幹線民用運輸機，亦是中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。C919航程在4075至5555公里，旨在滿足國內外大運量和中運量的市場需求。

9月獲民航合格證 可投入商業運營

C919最初於2007年立項，從誕生至今已有15年。2010年，其製造商中國商飛（COMAC）向中國民航局遞交型號合格證申請並獲受理。隨後歷時5年研發製造，2015年首架C919飛機總裝下線。2017年，C919成功首飛後，開始全面試飛試驗，包括有6架試飛飛機參與動力、性能、操控等科目，2架參與靜力試驗、疲勞試驗等科目。今年9月，C919完成全部適航審定工作，獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，意味着中國商飛可以啟動交付，投入商業運營。

官媒：C919國產化率60%

C919的商業運營如今進入倒計時，這一進展標誌中國具備自主研製世界一流大型客機能力，是中國大飛機事業發展的一個里程碑節點。此前，據C919型號大型客機副總設計師周貴榮介紹，C919型號飛機整體國產化率可達到50%以上，其中包括國內企業和國內外合資企業在國內的本土化生產。《經濟日報》則指出，C919的國產化率約60%。

只需生產許可 即可批量交付

新華社報道，習近平9月30日在北京會見C919項目團隊代表並參觀項目成果展覽，其間充分肯定C919大型客機研製任務取得的階段性成就。習近平稱，讓中國大飛機翱翔藍天，承載着國家意志、民族夢想、人民期盼，並強調要充分發揮新型舉國體制優勢，在關鍵核心技術攻關上取得更大突破。接下來，C919只需拿到生產許可證，便可批量交付，正式走向市場。據中國商飛規劃，C919將於今年底交付首架飛機。

訂單815架超5000億

海外34架尼日利亞佔30

據中國商飛官網和「數據寶」統計，目前C919共有28家客戶，累計確認或意向訂單達815架，總訂單金額超5000億元。其中，中國東方航空是C919全球首家客戶。據東航2022年半年報顯示，今年下半年東航將引進1架C919。據東航此前公告顯示，C919目錄單價為6.53億元。擁有一排6個座位（單通道兩邊分別3個座位）的C919，其設計類型在全球飛機採購市場需求旺盛。而中國航司訂單約佔市場需求的25%，C919首批客戶預計也將主要是中國航司。

值得注意的是，在目前815架訂單中，海外訂單佔到34架。路透社報道，尼日利亞航空部長西里卡（Hadi Sirika）1日表示，出於同中國「誠摯友好、互惠互利的關係」，該國將考慮採購C919，目前正處於起步階段的尼日利亞航空（Nigeria Air），計劃在2025年將飛機數量增至30架。

美研究稱飛機研製帶動效應達1：15

中外訂單的不斷增長，對C919而言屬利好趨勢。C919項目擁有資金密集、技術密集、資源密集的高端裝備業特徵，被譽為「現代製造業的明珠」。而航空製造業本身向來以產業鏈長、附加值高著稱。《新京報》旗下智庫分析指，C919成功投入運營，將帶動整個相關上下游製造業的產業全面升級、促進經濟增長。

圍繞大飛機產業鏈的設計研發、先進製造、運營維修等環節，牽涉到系統研發、新材料、零部件、機體製造等諸多子系統，上下游因而串聯成為龐大的產業鏈條。C919的研製已直接推動建立航空電子、飛控、電源、燃油、起落架等機載系統合資企業達16間。美國蘭德公司（RAND）研究指，大飛機研製及其核心技術衍射到相關產業，可以達到1：15的帶動效應，因此對產業鏈利好頗多。

22省市近20萬人參研發生產

一些內地城市亦享用着大飛機產業這塊「蛋糕」。目前，上海、陝西、四川、江西、遼寧、江蘇等22個省市、多達200餘間企業、近20萬人參與了C919項目研發生產，內地因而已形成京津冀、珠三角、西南、東北和西北等多個產業集群。《瞭望東方周刊》統計指出，就航空航天產業鏈上市企業地理分佈數量，江蘇在內地排名第一，排名其次的北京、廣東、陝西、四川、浙江等地，均擁有10間以上相關產業鏈上市公司和發達的裝備製造業基礎。

江浙滬周邊新興戰略產業

藉大飛機「東風」起飛

因為牽涉機身部件製造，大飛機產業釋放的經濟價值如今也已顯著惠及到陝西西安、遼寧瀋陽、黑龍江哈爾濱、四川成都、江西南昌、景德鎮等製造供應體系的主要參與城市。中國商飛2008年選址上海至今，江蘇蘇州、無錫、常州、南通，浙江杭州、嘉興、紹興、台州，安徽蕪湖等周邊城市，已陸續跟進相關產業園佈局和建設，藉大飛機「東風」趁勢發展新興戰略產業。而上海去年更已規劃持續推動航空產業，到2035年將發展為具有全球影響力的民用航空產業基地，同時協同長三角建設形成世界級民用航空產業集群。

（中共二十大 倒數5天）