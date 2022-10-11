人民日報：中國有能力動態清零

須續對傳播警惕 增對防控政策信心

央視昨晚的「新聞聯播」，也播出《人民日報》文章標題為「增強對當前疫情防控政策的信心和耐心」的文章摘要。文章指出，世界衛生組織近日發出警告：多個國家近期新冠感染、住院和死亡人數增加，隨着北半球流感季到來，預計將出現新冠與流感病毒同時傳播的局面。

從國內來看，全國疫情仍呈現「點多、面廣」的特點，中國持續面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播風險。病毒持續變異，傳播力和致病力並未減弱，對老年人和基礎病人群仍具較大威脅。因此必須繼續保持對疫情傳播的警惕，增強對中國疫情防控政策的信心和耐心。

文章稱，實踐充分證明，第九版防控方案對Omicron變異株是行之有效的，「我們完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零」，並強調「躺平」沒有出路，堅持就是勝利。

另據國家衛健委通報，內地前天報告新增本土確診病例373宗，新增無症狀感染者1566宗。其中新疆和內蒙古疫情嚴重，新疆新增無症狀感染者168宗，當地提出加固疫情外溢防線，嚴格出疆審核；內蒙古則新增本土確診和無症狀感染病例各有119宗和559宗，區首府呼和浩特市各佔87宗和499宗。呼和浩特市發出通告，今日起，原則上禁止該市以外車輛進入。

（綜合報道）

（新冠疫情）