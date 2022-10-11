首邀日團表演 勇鷹飛越總統府三軍儀隊左手轉槍

綜合中央社、「TVBS新聞網」等台媒報道，今年台灣雙十大會分為「序幕暖場」、「主題表演」等三階段。首先，由台國防部三軍樂儀隊率先登場，首次在沒有音樂伴奏下示範原地間槍法，並挑戰高難度的全體隊員左手轉槍。此外，不同於過去安排三型主力戰機飛行表演，今年搭配1架「勇鷹」新式高級教練機、2架F-5戰機以三機品字隊形混合編隊飛越總統府上空。

為呼應大會主題「守土衛國，你我同行」，今年首次邀請民間宮廟陣頭演出，來自台南著名宮廟從8歲到100歲的百名表演者組成的「聯合武陣」，孔武有力的擺陣，展現氣勢磅礡的保鄉為民精神。大會也首次邀請日本「京都橘高校吹奏樂部」演出，慶祝台日交流協會成立50周年。

此外，第三階段「主題表演」在蔡英文致辭後，以「陸航AH-64E空中分列式」演出揭幕，5架阿帕奇AH-64E直升機以大雁隊形飛越總統府上空。大會最後由台空軍雷虎小組壓軸出場，以5架AT-3教練機編隊通過總統府上空並施放紅白藍彩煙，為大會畫下句點。