雙十演說 蔡稱願與京尋方法穩台海 台指尊重主權是重啟互動根本 國台辦：回到「九二共識」才能對話

稱期待兩岸解封後恢復人民交流

據中央社報道，蔡英文在講話中談及兩岸時表示，期待在邊境解封後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而紓緩台海緊張的情勢。她表示，台海的和平穩定是兩岸關係發展基礎。遺憾的是，近年來北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅台灣主權的行為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。「我要呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。」

蔡英文說，台灣人民已經凝聚強大的認同感和歸屬感，人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式，這一點沒有妥協空間。「在理性、平等及相互尊重下，我們也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任。」

指兩岸分歧在民主發展上背道而馳

她指出，兩岸的分歧不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳。北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠。

講話還闡述了強化經濟產業、社會安全網、民主自由體制及防衛戰力等「四大韌性」（見表）。防衛戰力部分，蔡英文說，俄烏戰爭持續進行中，中國大陸在南海、東海及台灣海峽的軍事行動，衝擊印太地區的和平穩定，因此絕不能忽視軍事擴張，正挑戰自由民主世界秩序，這些變局都跟台灣息息相關。

國台辦發言人馬曉光昨表示，蔡的這篇講話繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸「威脅」，企圖繼續誤導島內民意，欺騙世人。

解放軍機昨現台西南空域

另一邊廂，解放軍軍機昨日繼續現蹤台灣西南空域。據台國防部網站統計，截至昨日下午5時，偵獲解放軍軍機26架次，其中進入西南空域8架次；另有艦艇4艘次。今年以來，解放軍軍機累計進入台灣空域205天，共計1285架次。

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