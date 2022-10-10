「夸父一號」成功發射 探測太陽「一磁兩暴」助天氣預報

探磁場耀斑日冕物質拋射

據新華社報道，以中國傳統神話故事「夸父逐日」命名為「夸父一號」的先進天基太陽天文台（ASO-S），是綜合性太陽探測專用衛星，以探測太陽「一磁兩暴」，即太陽磁場及太陽上兩類最劇烈的爆發現象：太陽耀斑和日冕物質拋射為科學目標。將利用太陽活動第25周峰年（預期約在2024到2026年；「太陽活動峰年」意指太陽黑子數量達到極大的年份）的契機，同時觀測研究「一磁兩暴」以及全日面矢量磁場。

太陽物理學家通過研究這三者之間的關係，即磁場與耀斑、磁場與日冕物質拋射、日冕物質拋射與耀斑的關係，研究它們的形成、演化、相互作用和可能存在的因果關聯，同時為影響人類航天、通訊、導航等高科技活動的空間災害性天氣預報提供支持。

經5年研製 克服疫情終發射

「夸父一號」衛星首席科學家、中科院紫金山天文台甘為群研究員表示，先進天基太陽天文台於2017年底獲工程立項批覆，又經過5年工程研製，突破諸多關鍵技術並克服疫情等重重困難，終於成功發射，「所以我們把先進天基太陽天文台，定義為開啟了中國綜合性太陽觀測的新時代」。

為實現探測目標，衛星上搭載有全日面矢量磁像儀、萊曼阿爾法太陽望遠鏡和硬X射線成像儀3個各具特色的有效載荷，分別觀測太陽磁場、日冕物質拋射和太陽耀斑，該衛星3台有效載荷在國內均為首次上天。

探測數據全球開放供研究用

甘為群表示，預期「夸父一號」衛星發射並正式進入工作模式交付用戶後，有關數據將向全球開放，供科學家做太陽物理學研究。