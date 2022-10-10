滬疫情反彈11區驗核酸 解封後最大規模 迪士尼暫停部分巡遊演出

綜合報道

據國家衛健委通報，內地前日（8日）新增1748宗新冠病毒本土個案，包括441宗確診和1307宗無症狀感染，其中上海新增2宗本土確診和19宗無症狀感染。澎湃新聞報道，上海市疾控中心副主任吳寰宇指，10月首個星期合共有70宗病例，絕大多數與外省疫情溢入關聯，相關風險場所及風險人員排查涉及全市16個區，其中涉及部分大學的學生和教師。

滬疾控：新增病例多與外省疫情溢入關聯

吳寰宇表示，近階段疫情涉及人數多、涉及場所包括大型商業體、機場、火車站、賓旅館、學校、酒吧等，市疾控中心已完成的病毒基因測序結果顯示，所感染的病毒仍是Omicron變異株，存在傳播速度快、隱匿性強的特點，給上海市疫情防控帶來極大挑戰。

據「上觀新聞」報道，上海官方強調，所有來滬、返滬人員抵滬前必須詳細填報信息，抵滬按規做好「落地檢」，24小時內就近執行核酸檢測；並對5類人員賦予紅碼，包括「初篩陽性、混管陽性人員」、「確診病例、無症狀感染者、疑似病例」、「密切接觸者、密接的密接」、「正在實施集中或居家隔離醫學觀察的入境人員」及「有高中風險區旅居史的外溢人員」。

報道指出，「隨申碼」被賦予紅碼的密接者，將採取「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」管理措施，居家健康監測期間不外出；次密接者採7天居家隔離醫學觀察，每天做好體溫和症狀監測，按照要求進行核酸檢測。

6區域劃入中風險 多校停課

上海各區已陸續展開全員核酸檢測。據「上海發布」官方微博消息，青浦、嘉定、閔行、徐匯、楊浦、浦東、黃浦、寶山、長寧9區昨日展開全區全員核酸篩查；8至9日，松江區分區域展開一次全員核酸篩查；7至9日普陀區曹楊新村街道展開3天3檢。至日前，上海有6個區域劃為疫情中風險區，涉及普陀、青浦和閔行，其中閔行區多家學校被判定有密接者足迹，會暫停線下課堂。

此外，「上海迪士尼度假區」官方微博8日晚發布通知稱，由於部分員工需遵循疫情防控舉措相關要求，上海迪士尼樂園的運營昨日起將減少部分遊客體驗。在此期間，包括唐老鴨萬聖夜反派巡遊在內的部分景點和現場娛樂演出將暫停，米奇童話專列（日間花車巡遊）將以縮減版的形式呈現。

上海迪士尼稱，樂園仍會向遊客開放，度假區的兩座主題酒店、迪士尼小鎮和星願公園將繼續正常運營；對於希望更改出行日期的遊客，將提供樂園門票的退改服務。

（新冠疫情）