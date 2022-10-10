美簽華製零件豁免令 F-35恢復交付

涉126架 五角大樓稱國安必要

據彭博社報道，美國防部負責採購的副部長拉普蘭特（William LaPlante）在前天（8日）發表的聲明中稱，儘管相關戰機存在被禁止的中國製合金部件，但他還是簽署了豁免書，允許恢復飛機交付，「接受這些飛機對國家安全利益是必要的」。根據豁免書內容，五角大樓可接受目前生產合同中的126架飛機，這項決定將實施到最後一架F-35按合約交付為止，預計將持續到明年10月31日。

F-35製造商洛歇馬丁公司（Lockheed Martin Corp）發聲明，指該零部件供應商霍尼韋爾國際公司（Honeywell International）已經找到這種合金的「替代美國來源」，該合金11月起用於未來飛機的生產。洛歇馬丁方面表示，作為暫停交付的一部分，18架飛機被扣留。

該含有中國製合金的部件是由霍尼韋爾公司提供的一塊磁鐵，自2003年以來一直安裝於F-35上。洛歇馬丁方面稱，該零件是由一個較低級別供應商提供給霍尼韋爾分包商的，而F-35項目有來自世界各地的1700多家供應商。

據報道，約10年前五角大樓亦曾就在F-35的其他部件上使用中國磁鐵，而給霍尼韋爾豁免權，當時的理由是該項目已受延誤且成本超支。