京穗大小書店紛設二十大專櫃 習書籍「一枝獨秀」

常設書櫃毛鄧書籍亦有捧場客

作為首都核心地段的大型書店，北京王府井書店日前已為二十大籌備，正門兩旁當眼位置便是二十大的展櫃區域，正中擺放着「喜迎二十大」主題展櫃，用《百年初心成大道》一書堆疊成的「中国」二字獨具特色，上方「熱烈祝賀《習近平談治國理政》第四卷中英文版出版發行」的橫幅亦非常顯眼。主題展櫃上，除了擺放中國共產黨黨史、黨的工作路線叢書，有關個人的書籍便只有習近平的思想學習綱要等陳列其中。

兩側二十大系列展櫃當中，「習近平新時代中國特色社會主義思想」展櫃上放有《永遠跟黨走》、《學習日記》兩套叢書，大紅燙金的包裝引來行人駐足。「熱烈祝賀《習近平談治國理政》第四卷中英文版出版發行」也有單獨展櫃，《習近平談治國理政》中英文第一至四卷整齊擺放，記者見有年輕讀者在認真閱讀其中內容。專櫃後方以毛澤東詞句為名的「到中流擊水，浪遏飛舟」常設書櫃，《毛澤東思想》、《鄧小平理論》等系列叢書依舊擺放，也有讀者在認真品讀。

在北京另一家新華書店內，門店雖小，大多數是教輔書籍，顧客多是帶着小朋友的家長，不過進門最顯眼的位置同樣也設置二十大相關展區。擺放書籍半數以上與習近平相關，也有黨史和共和國簡史等。

位於廣東省廣州市天河區、廣州市新華書店集團旗下的廣州購書中心，於地下大堂及1樓的政治書籍區亦已佈置二十大專櫃。地下大堂主力推銷《習近平談治國理政》；1樓大書架的中間當眼位置也放着《習近平談治國理政》，以及近年出版的習近平講稿、書信選集、論述摘篇等。不過因十一長假剛結束，在周六、日內地也要上班的情况下，逛書店人數並不算多。

內地大型圖書購物網站，如博庫書城、新華書店網上商城，也宣傳有關習近平的書籍。記者昨天瀏覽所見，博庫書城網站首頁宣傳《讓群眾過上好日子——習近平正定足迹》；新華書店網上商城首頁宣傳《學習習近平關於新聞輿論的重要論述》。

明報記者

（中共二十大 倒數6天）