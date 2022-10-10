形式主義、官僚主義問題 十九大起查處27.3萬宗

黨紀政務處分24.3萬人

中紀委國家監委網站昨（9日）發文，指中共十九大以來，官方建立中央層面專項工作機制，每年年初作出部署、年底聽取匯報，一年接着一年抓，持續鞏固拓展；各級紀檢監察機關把整治加重基層負擔的形式主義、官僚主義作為深化糾治「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）的重要內容，立足職能職責，督促職能部門，聚焦關鍵領域，抓住關鍵環節，集中開展整治。

文章稱，2020年1月起，中紀委國家監委在公布的全國查處違反中共中央八項規定精神問題統計表中，增加查處形式主義、官僚主義問題數據，並將給基層造成嚴重負擔的形式主義、官僚主義問題納入其中，充分發揮數據統計指標體系「指揮棒」、「風向標」作用。

促注意政務App、微信工作群過多

文章稱，在貫徹新發展理念等決策部署強化監督，堅決整治在貫徹落實中重形式、脫離實際、作風飄浮等問題；同時要緊盯「文山會海」、督查檢查考核過多過頻等加重基層負擔的老問題，注意發現政務App和微信工作群過多過濫、硬性攤派等新問題，指導推動各級紀檢監察機關加強研判、嚴肅處理、通報曝光，以點帶面、強化震懾。

文章亦指，要聚焦群眾急難愁盼，圍繞教育醫療、養老社保、生態環保、食品藥品安全等領域，督促查處個別地方搞面子工程、形象工程等問題。

（中共二十大 倒數6天）