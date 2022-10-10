七中全會開鑼 黨章修正案未披細節 習近平、王滬寧首日分作報告說明

會場京西賓館附近保安嚴密

中共十九屆中央委員會最後一次全體會議，也是為中共二十大做工作部署的十九屆七中全會，昨天上午在京西賓館召開。從前天晚間起，京西賓館禮堂前道路、羊坊店西路北向南封路及復興路沿線已開始警戒，範圍從全國工會大樓起至國海廣場附近。京西賓館道路兩旁每百米範圍設公安執勤，愈近會場，安保愈嚴密。會場十字路口禁止行人通行，馬路兩側有數十名警員、便衣人員站立，凡路過途人皆被詢問目的地。對面的中央廣播電視總台舊址門前，柳林館路有10多輛警車待命戒備。國海廣場附近路口，警察攔下過路民眾，要求查驗身分證件。

據新華社報道，在會議上，習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告討論稿向全會作了說明。王滬寧就《中國共產黨章程（修正案）》討論稿向全會作了說明。

此前，9月9日召開的中共中央政治局會議，研究了擬提請中共十九屆七中全會討論的「十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告稿」、《中國共產黨章程（修正案）》稿、「十九屆中央紀律檢查委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的工作報告稿」。

十三大起每屆修章

昨日，對王滬寧就《中國共產黨章程（修正案）》討論稿所做的說明，官方並未透露其他信息。

據此前政治局的會議消息，會議聽取了《中國共產黨章程（修正案）》在黨內一定範圍徵求意見的情况報告，制定出適應黨的理論和實踐創新發展、推進新時代黨的建設新的偉大工程需要的黨章修正案。

政治局會議認為，「要把黨的二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章」，「充分體現黨的十九大以來黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰略」。

《中國共產黨章程》至今已修訂過10次，由1987年十三大至2017年十九大，連續7屆皆有修訂黨章。在2017年十九大，「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章。因應新形勢，二十大將修訂黨章。

六中全會後着力宣傳「兩個確立」

去年底，十九屆六中全會落幕後，官方大力宣傳「兩個確立」並要求體制內人員做到「兩個維護」（見另稿），此次黨章修正案料將與此有關。

明報記者

（中共二十大 倒數6天）

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